23 morti. L'indice di positività al 3,8%

Sono 3.190 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 83.223 tamponi. Emerge dal bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute. Domenica i nuovi contagi erano 5.321 su 167.761 test. 23 i decessi, rispetto ai 5 delle 24 ore precedenti. Salgono i ricoverati con sintomi (+116) e i pazienti in terapia intensiva, 19 in più, una cifra che porta il totale a 249. Il tasso di positività è del 3,8 %, in lieve aumento rispetto al 3,2%.

