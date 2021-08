Continuano a salire le ospedalizzazioni, +16 in terapia intensiva

In leggero calo i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 5.321 contagi contro i 6.513 di ieri: il totale da inizio pandemia sale a 4.355.348. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Netto il calo delle vittime Covid in Italia nelle ultime 24 ore: sono infatti 5 i decessi registrati oggi nel bollettino del ministero della Salute contro i 16 di ieri. Il totale dei morti in Italia sale così a 128.068.

Continuano a salire le ospedalizzazioni per Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono avuti +16 pazienti in terapia intensiva per un totale di 230 con 22 nuovi ingressi. In netto aumento i ricoverati con sintomi a +103 per un totale di 1.954. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

