Si tratta del primo Paese dove è possibile effettuare un ulteriore richiamo

(LaPresse) Terza dose di vaccino anti Covid per il Benjamin Netanyahu e la moglie Sara. L’ex primo ministro israeliano l’ha ricevuta al Sheba medical Center a Ramat Gan, alla periferia est di Tel Aviv. Israele è il primo paese che ha avviato la somministrazione della terza dose, consigliata per gli over 60. La decisione, annunciata giovedì 29 luglio dal premier Naftali Bennet, arriva mentre i contagi nel Paese, tra i primi ad avviare la vaccinazione di massa anti Covid, sono in risalita, segno che forse l’efficacia dei sieri inizia a diminuire col passare del tempo. Anche il presidente israeliano Isaac Herzog e la moglie ha ricevuto la terza dose.

