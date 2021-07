La somministrazione al Sheba Medical Center di Tel Hashomer

Israele ha inaugurato la sua campagna di richiamo vaccinale per le persone di età superiore ai 60 anni che sono state vaccinate più di cinque mesi fa. Il presidente, Isaac Herzog, ha ricevuto la somministrazione della dose di richiamo, la terza, al Sheba Medical Center di Tel Hashomer. “Qui in uno dei principali centri medici del mondo, uno dei 10 migliori centri medici del mondo, l’ospedale Sheba, stiamo iniziando la vaccinazione di richiamo, che è così vitale per consentire condizioni di vita normali, per quanto possibile, in questa pandemia molto impegnativa che l’umanità deve affrontare”, ha detto il presidente. Altre somministrazioni sono state fatte al Maccabi Health Services a Ramat Hasharon e al Clalit Health Services a Netanya.

