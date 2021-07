La scadenza del 13 settembre, quando è previsto il rientro nelle aule di circa un milione di studenti

La città di New York richiederà a tutti i lavoratori comunali di essere vaccinati contro il coronavirus entro la riapertura delle scuole a metà settembre o di sottoporsi a test settimanali. Lo riporta il New York Times citando un annuncio da parte del sindaco Bill de Blasio, riportato da un funzionario cittadino. La scorsa settimana de Blasio ha annunciato una decisione simile per quanto riguarda gli operatori della sanità pubblica.

Il nuovo requisito si applicherebbe a circa 340.000 lavoratori comunali, inclusi insegnanti e agenti di polizia. La scadenza del 13 settembre, quando è previsto il rientro nelle aule di circa un milione di studenti, mostra l’importanza della riapertura delle scuole per la ripresa della città.

