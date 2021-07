Solo 88.247 i tamponi. In crescita al 3,5 il tasso di positività

Sono 3.117 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia su 88.247 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 4.743 con 176.653 test). E’ quanto emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute. Il tasso di positività è al 3.5%, in aumento rispetto al 2,7% del giorno precedente. Ventidue i morti, per un totale di 127.971 da inizio pandemia. Sono 1.114 le persone guarite o dimesse. 182 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+4) mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 1.512, in aumento di 120 unità.

