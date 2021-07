Stabile, e pari al 2%, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupato da pazienti Covid

Torna a crescere la percentuale di posti letto occupati nei reparti Covid degli ospedali. Secondo la rilevazione di Agenas, aggiornata al 25 luglio, a livello nazionale è aumentata dell’1% rispetto alla settimana scorsa, raggiungendo il 3%. Stabile, e pari al 2%, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupato da pazienti Covid.

Ieri oltre 4.700 contagi in Italia e 7 morti.

Le regioni con il più alto di occupazione di letti in area non critica e terapia intensiva in Italia da parte di pazienti Covid sono la Sardegna e la Sicilia. Con una media nazionale che si attesta al 2% in rianimazione, nelle Isole la percentuale sale in entrambi i casi al 5%. L’occupazione nei reparti ordinari è rispettivamente del 3% in Sardegna e del 7% in Sicilia. Sono le regioni del Sud quelle che vanno oltre la media nazionale del 3%, inoltre, in area non critica, secondo il monitoraggio di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Oltre alla Sicilia, i ricoveri ordinari superano questa soglia in Calabria (6%), Campania (5%) e Basilicata (4%).

