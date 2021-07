Diversi quelli senza la mascherina. "Non ci vaccineremo mai"

(LaPresse) Circa trecento manifestanti si sono riuniti in piazza Dante, a Napoli, per manifestare contro la scelta del governo di introdurre il green pass al grido di “Libertà libertà” e di “criminali”. In molti non indossavano la mascherina. “No al green pass, libertà di scelta”, è uno dei tanti cartelli sventolati dai manifestanti. “Non mi avaccinerò mai”, dice uno dei manifestanti in piazza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata