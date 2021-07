In conferenza stampa le parole del premier in risposta a quelle di Salvini

(LaPresse) “L’appello a non vaccinarsi è l’appello a morire, non ti vaccini ti ammali e muori, o a far morire, non ti vaccini, contagi e fai morire. E’ anche un appello a richiudere tutto”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

