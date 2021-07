Tasso di positività all'1,8%. Calano le terapie intensive

Sono 4.259 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 235.097 tamponi processati. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dal ministero della Salute. Martedì i nuovi contagi erano stati 3.558 su 218.705 test. 21 i decessi. Il tasso di positività è dell’1,8%, in lieve aumento rispetto all’1,6% del giorno precedente. Calano gli ingressi in terapia intensiva (-7 ), mentre sono stabili, seppure in risalita, i ricoverati nei reparti Covid ordinari (+2).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata