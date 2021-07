Maggioranza divisa su vaccini e certificazioni. Domani CdM decisivo

Governo al lavoro per un nuovo decreto Covid, ma la maggioranza resta divisa su vaccini e certificazioni. Per Enrico Letta il Green Pass è uno “strumento che ci consentirà di salvare noi e altre vite”. Per Matteo Salvini, invece, è “un casino totale”. Oggi pomeriggio la Conferenza delle Regioni. Domani la cabina di regia e il Consiglio dei Ministri decisivo per definire, tra l’altro, i nuovi parametri sui colori delle regioni. L’ipotesi è quella di far scattare la zona gialla con l’occupazione delle terapie intensive superiore al 5% dei posti letto a disposizione e con quella dei reparti ordinari oltre il 10%. L’esecutivo dovrà anche decidere se prorogare lo stato d’emergenza, in scadenza il 31 luglio.

