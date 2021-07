Lo ha annunciato il segretario di Stato Clément Beaune su BfmTv

“Non è escluso” il ripristino del coprifuoco in Francia, soprattutto nelle zone dove si sono verificati nuovi focolai di coronavirus. Lo ha annunciato il segretario di Stato Clément Beaune su BfmTv. Già la scorsa settimana il presidente francese Emmanuel Macron – che ha reso obbligatorio il vaccino per il personale sanitrio – aveva ipotizzato di attuare “misure” restrittive localizzate per frenare i contagi. “Si potrà adattare a ciò che i prefetti riterranno necessario”, ha spiegato Beaune.

Proprio pochi giorni fa la Tour Eiffel ha riaperto al pubblico dopo 9 mesi di chiusura imposta alle regole anti-covid.

