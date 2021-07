Così il presidente del Consiglio regionale: "Contenti di aver gestito il piano con molta efficienza"

“La Regione Lazio è tra le più virtuose. La campagna vaccinale sta andando come deve, grandissima parte della popolazione ha ricevuto la doppia dose, tanti altri la prima e come annunciato dal generale Figliuolo a settembre avremo la immunità di gregge. E’ una prova molto importante per il sistema Paese, come Regione Lazio siamo contenti di aver gestito il piano con molta efficienza. Gran parte della popolazione verrà vaccinata quindi e la parte che rimane rappresenta l’aspetto più difficile. La Regione Lazio ha però la capacità di poterla raggiungere”. Così Marco Vincenzi, presidente Consiglio regionale Lazio.

