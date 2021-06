Fino alla mezzanotte di venerdì 9 luglio nuova stretta

Due settimane di lockdown per Sidney, in Australia, da oggi e fino alla mezzanotte di venerdì 9 luglio. A Sidney, come riportano media locali, sono stati registrati oltre 80 casi di contagio da variante Delta. Un dato che ha spinto le autorità ad adottare il lockdown

Sospesa la bolla tra Nuova Zelanda e Australia

Il governo della Nuova Zelanda mette in pausa la ‘travel bubble’ con l’Australia per tre giorni a partire da oggi alle 20.30 Australian Eastern Standard Time (AEST), cioè le 12.30 ora italiana. Lo riportano i media australiani, che spiegano che la decisione è stata presa a seguito dei nuovi focolai di coronavirus segnalati in Australia. La ‘bolla di viaggi’ fra Nuova Zelanda e Australia, che consentiva viaggi senza quarantena fra i due Paesi, resterà in pausa fino alle 22 AEST di martedì 29 giugno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata