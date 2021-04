Lo ha annunciato la premier Jacinda Ardern

(LaPresse) La Nuova Zelanda ha deciso di aprire ai viaggi liberi e senza quarantena da e verso l’Australia. “Il gabinetto oggi ha ricevuto il consiglio che dice che ci sono le condizioni per farlo – ha detto la premier Jacinda Ardern – Accettiamo il nuovo consiglio. E’ un passo in avanti importante nella lotta al Covid e rappresenta un accordo che penso non si sia visto ancora nel resto del mondo”. Secondo Ardern la direzione alla Salute ha stabilito che il rischio di contagio dall’Australia alla Nuova Zelanda è ‘molto basso’.

