Il ministro della Salute su Rai3: "Ci aspettiamo aumento dei casi di variante Delta"

Il ministro della Salute ha firmato l’ordinanza che dispone lo stop dell’obbligo di usare sempre la mascherina all’aperto dal 28 giugno. Ad annunciarlo lo stesso Roberto Speranza, ospite a ‘Cartabianca’ su Rai3. Il provvedimento vale per le zone bianche “fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”, ha spiegato il ministro della Salute. L’ordinanza è valida dal 28 giugno al 31 luglio 2021.”La variante Delta va seguita con la massima attenzione, nell’ultima verifica fatta in Italia era solo l’1% dei casi ma ci aspettiamo che questo dato salirà perché è una variante più capace di diffondersi, la dobbiamo seguire con la massima attenzione”, ha poi avvertito il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata