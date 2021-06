Il tasso di positività si attesta allo 0,5%. Sotto quota 400 le terapie intensive

Sono 1.197 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 249.988 tamponi. Il tasso di positività si attesta allo 0,48%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 28 per un totale aggiornato a quota 127.253. Continua la discesa dei numeri degli ospedali. I pazienti in terapia intensiva sono scesi a quota 394, -22 in 24 ore, mentre i ricoveri ordinari sono ora 2.504, -176 rispetto all’ultime rilevazione. Scende sotto soglia 90mila il numero degli attuali positivi al Covid in Italia: secondo i dati del bollettino del ministero della Salute sono infatti 89.150 le persone alle prese con il virus, con un calo di -2.922 rispetto alle 24 ore precedenti. Di queste 86.252 sono in isolamento domiciliare.

I numeri delle Regioni

La Regioni con il maggior incremento di contagi sono Sicilia e Lombardia, entrambe fanno segnare un +183. A seguire Campania, +139, e Calabria, +111.

I numeri di venerdì 18 giugno

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata