Il premier: "Liberi di fare la seconda dose di AstraZeneca ma con consenso informato"

(LaPresse) – Conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi sui vaccini: “Il peggior errore che si può fare è non vaccinarsi, l’eterologa funziona. Anche io mi sono prenotato per martedì” ha detto il premier nel punto stampa. “La confusione non è sul vaccinarsi o meno ma su quale tipo di vaccino usare a seconda delle varie circostanza. La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola” ha aggiunto. ” Chi non vuole fare la vaccinazione eterologa è libero di fare il richiamo con AstraZeneca, purché abbia un parere del medico e un consenso informato” ha concluso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata