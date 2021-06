Lo Stato americano celebra l'obiettivo del 70% di adulti vaccinati

(LaPresse) Lo Stato di New York ha celebrato il raggiungimento di un importante obiettivo: quello del 70% della popolazione che ha ottenuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. Per l’occasione, il suggestivo scenario delle cascate del Niagara è stato reso ancora più spettacolare dai fuochi d’artificio; una festa che segna idealmente il passaggio a una fase di maggior libertà per lo Stato di New York. Il governatore Andrew Cuomo, infatti, ha annunciato la revoca di diverse restrizioni, tra cui il distanziamento nei ristoranti e il numero di clienti nei negozi. Tuttavia resteranno in vigore alcune regole: i newyorkesi, per ora, dovranno continuare a indossare mascherine nelle scuole, nelle metropolitane, nelle arene sportive, negli ospedali, nelle case di cura, nelle carceri e nei rifugi per senzatetto. I cittadini non ancora vaccinati, inoltre, dovranno continuare a mantenere la mascherina sia al chiuso sia in luoghi pubblici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata