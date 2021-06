Molti italiani resteranno nella Penisola, ma chi vuole andare all'estero deve prestare molta attenzione

(LaPresse) Greenpass, quarantene, norme anticovid: alla vigilia della partenza delle vacanze gli italiani sono ancora indecisi e a dominare è la paura. In tanti sceglieranno di rimanere in Italia ma per chi vuole andare all’estero la raccomandazione di Ivana Jelenic, presidente della Fiavet, Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo, è quella di “non improvvisare perché la situazione soprattutto all’estero è ancora molto fluida e si rischia magari di non riuscire a prendere un aereo o una nave per per non aver compiuto correttamente un passaggio”.

