Il presidente del Lazio all'hub vaccinale dell'Acea di Roma: "Con la zona bianca vita cambierà"

Nicola Zingaretti esulta per il passaggio in zona bianca del Lazio a partire da lunedì: “Stiamo uscendo dall’incubo, si torna alla vita, ora la priorità è il lavoro”, ha dichiarato il presidente della Regione, in visita nell’hub vaccinale dell’Acea di Roma dove si svolge l’open day dedicato ai 12-16enni. “Dopo lo stadio Olimpico con i tifosi, vedere oggi questi ragazzi che col sorriso si vaccinano è un altro segnale di speranza che ci dice che ci stiamo riprendendo la vita”, ha aggiunto. “Ora la grande priorità è la ripresa economica e la Regione, così come è stata in prima fila per contenere la pandemia, ora si impegnerà per non lasciare solo nessuno”, ha assicurato Zingaretti.

