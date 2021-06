Il premier del Regno Unito si è detto pronto ad essere "prudente"

Boris Johnson ha ammesso che è meno ottimista sull’allentamento delle restrizioni di lockdown rispetto a quanto lo fosse il mese scorso e suggerisce che potrebbe ritardare le riaperture del 21 giugno a causa della variante Delta. Lo riporta l’emittente britannica Sky News, con cui ha parlato al summit del G7 in Cornovaglia. Johnson si è detto pronto a essere “prudente” sulla fase 4 e su quella finale della sua roadmap per allentare le misure anti-Covid, che prevedeva inizialmente la rimozione di tutte le limitazioni proprio il 21 giugno”.

Secondo il primo ministro è “chiaro” che la variante Delta del Covid, scoperta la prima volta in India, sia “più trasmissibile” e che i numeri delle persone in ospedale nel Regno Unito stanno aumentando. Johnson ha riconosciuto che è “certamente equo” dire che è meno ottimista di quanto lo fosse a fine maggio e ha sottolineato che potrebbe annunciare un ritardo nella roadmap quando farà un update sul Covid lunedì: “Quello che vogliamo è garantire che la roadmap sia irreversibile”, ha detto Johnson, “ma non si può avere una roadmap irreversibile a meno che non si sia pronti a essere prudenti”

