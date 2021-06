Il coordinatore del Cts in conferenza sul vaccino anglo-svedese

(LaPresse) – Dopo i casi di trombosi e la morte di una 18enne a Sestri Levante, in una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il coordinatore del Cts Franco Locatelli ha chiarito l’utilizzo di Astrazeneca: “E’ opportuno rivalutarne l’uso, essendo mutato il rapporto benefici-rischi. All’esito di una valutazione scrupolosa il Cts ha raccomandato per le prime dosi di riservare Astrazeneca a chi ha un’età superiore ai 60 anni, raccomandando sotto i 60 anni i vaccini Rna”. Locatelli poi ha indicato l’uso di Pfizer o Moderna per il richiamo alle persone sotto i 60 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata