Tutte le Regioni sono classificate a rischio basso tranne una, la Sardegna

Rt stabile in Italia nell’ultima settimana: è quanto emerge dalla bozza dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia, secondo cui nel periodo 19 maggio-1 giugno 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,68 (range 0,67- 0,69), stabile rispetto alla settimana precedente, e sotto l’uno anche nel limite superiore.

E continua anche il calo nell’incidenza settimanale che si assesta a 26 casi per 100mila abitanti, contro i 36 dell’ultimo rilevamento. L’incidenza scende in tutte le regionied è sotto il valore di 50 per 100mila abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio.

“Tutte le Regioni sono classificate a rischio basso tranne una, Sardegna, che ha un rischio moderato. Tutte le Regioni hanno un Rt medio inferiore a 1 nel limite inferiore del range, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno”.

Per quanto riguarda la pressione su ospedali e terapie intensive, questa settimana, nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 8%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.033 (31/05/2021) a 688 (08/06/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (8%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 6.482 (31/05/2021) a 4.685 (08/06/2021). E’ quanto emerge dalla bozza del report del Ministero della Salute e dell’Iss sul monitoraggio Covid-19 in Italia.

La campagna vaccinale progredisce velocemente: nell’ultimo giorno si è raggiunta quota 40 milioni di vaccini somministrati contro il Covid-19 in Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento della struttura commissariale, alle 6.06 di stamattina sono 40.504.155 le inoculazioni effettuate nel nostro Paese.

“L’incidenza, sia sull’intero territorio nazionale che in tutte le regioni, continua a diminuire ed è in tutte le Regioni sotto il 50 per 100mila abitanti ogni 7 giorni”. Da lunedì prossimo, quindi, se i dati saranno confermati dalla Cabina di regia, passeranno in zona bianca Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento. Queste si aggiungerebbero così a chi è già collocato nella fascia con minori restrizioni e senza coprifuoco, ovvero Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata