Oltre 217mila tamponi processati: tasso di positività allo 0,9%

Sono 1.901 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo comunica il ministero della Salute nel quotidiano bollettino. I casi sono in calo rispetto a ieri (2.079). 217.610 i tamponi processati: il tasso di positività è allo 0,9%. Sono 69, invece, i decessi legati al Covid registrati nell’ultimo giorno, anchequesti in calo rispetto a ieri (88). Dall’inizio della pandemia le vittime nel nostro Paese sono ora 126.924.

In calo i pazienti in terapia intensiva

Prosegue il calo dei posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: sono 597, 29 meno di ieri, con 21 nuovi ingressi. Sono ancora in calo anche i ricoverati a causa del Covid in Italia: oggi sono 3.876, 277 in meno di ieri

