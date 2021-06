Nella Regione amministrata da Fontana l'incidenza è di 22 contagi ogni 100mila abitanti

C’è attesa per il monitoraggio settimanale che determina il colore delle regioni italiane. Secondo quanto si apprende Lombardia e Piemonte potrebbero passare in zona bianca, attesa per la Puglia. Potrebbero fare la stessa fine anche Lazio, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento.

Il Piemonte

“I parametri ci sono, attendiamo. Il venerdì è il giorno delle pagelle. La formalizzazione potremmo averla domani. I numeri, sulla base delle anticipazioni che ci sono pervenute, stanno nei parametri della zona bianca. Attendiamo con fiducia che domani venga formalizzato. Bisogna attendere l’ordinanza”. Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine della presentazione di Sonic Park alla Palazzina di caccia di Stupinigi a proposito del passaggio, da lunedì, della regione in zona bianca.

La Lombardia

Nessuna delle province lombarde registra più di 60 casi ogni 100.000 abitanti. Il valore più alto si registra a Sondrio con 55 casi ogni 100.000 abitanti. Lodi ha il dato più basso con 15 casi ogni 100.000 abitanti. La media lombarda è 22. Sono alcuni dei dati relativi all’incidenza del contagio da Covid-19 in Lombardia contenuti nel monitoraggio a cura del consigliere regionale Pd, Samuele Astuti, componente della commissione Sanità del Pirellone. Sono dati da zona bianca per la Lombardia, che da lunedì 14 giugno si avvia a passare di fascia.

