C'è anche il nuovo parco Miniland della Lego

Con l’entrata del Veneto in zona bianca, parte la stagione 2021 di Gardaland Resort con l’apertura di Gardaland Park e della Miniland all’interno di Legoland Water Park Gardaland. “Dopo tutti questi mesi in cui chiedevamo di poter riaprire in sicurezza, abbiamo colto al volo il passaggio del Veneto in fascia bianca e finalmente abbiamo potuto accogliere i nostri ospiti nelle vie del Parco e a bordo delle attrazioni” ha dichiarato Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato di Gardaland “E’ con grande soddisfazione che apriamo al pubblico la Miniland e il negozio Lego all’interno del parco acquatico Legoland, costato 20 milioni di euro. A brevissimo l’inaugurazione delle attrazioni acquatiche”. In tutto Gardaland Resort resta alta l’attenzione per la sicurezza. “Il nostro Protocollo di Sicurezza ha funzionato perfettamente nella scorsa stagione e quest’anno è stato implementato ancora di più con la App per garantire il distanziamento con la coda virtuale”, spiega ancora Vigevani. Resta anche quest’anno la limitazione degli ingressi giornalieri, la prenotazione obbligatoria della data di accesso al Parco e l’uso obbligatorio della mascherina. Massime precauzioni per garantire il divertimento in totale sicurezza: ogni attrazione verrà sanificata giornalmente e a ogni ciclo d’imbarco e disimbarco; sempre obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante il proprio giro in attrazione e la sanificazione delle mani prima di salire a bordo; per evitare assembramenti e limitare la permanenza in fila sarà possibile prenotare il proprio turno utilizzando l’App Qoda. Gardaland Park sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00, il sabato fino alle 21 e la domenica fino alle 19. A partire da sabato 19 giugno l’apertura del Parco verrà poi prolungata tutti i giorni fino alle 23, per poter godere delle attrazioni anche in versione serale. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata