Mancano posti in terapia intensiva

(LaPresse) – Sistema sanitario al collasso in Cile per l’epidemia di Covid-19. Negli ospedali mancano i letti per le terapie intensive. “Non avevamo mai vissuto niente di simile per un periodo così prolungato”, dice Daniel Rodríguez, direttore del reparto nell’Ospedale Pubblico di Santiago. Il 97 % dei posti letto negli ospedali del paese sono occupati da pazienti Covid gravi nonostante il 52% della popolazione abbia ricevuto la prima dose di vaccino. sono 3.216 i pazienti in terapia intensiva in Cile. Settimana scorsa si sono registrati circa 45.500 casi.

