Tasso di positività al 2% mentre continua il calo delle terapie intensive

Sono 1.968 i nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 97.633 tamponi, numero molto basso per la festività del 2 giugno. Lo si legge sull’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 2% mentre continua a essere relativamente basso il numero di nuovi decessi, 59. Prosegue il calo delle terapie intensive, -41 per un totale aggiornato a quota 833, e dei ricoveri ordinari, -141 per un totale che si attesta a 5.717. Il totale delle persone attualmente positive è ora di 205.562 (-4.488).

I dati delle Regioni

La regione con il maggior incremento dei contagi è la Lombardia, +277, davanti a Sicilia, +254, ed Emilia Romagna, +232.

