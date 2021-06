Tasso di positività all'1,3%. Continuano a svuotarsi gli ospedali

Sono 2.897 i nuovi contagi da covid-19 in Italia a fronte di 226.272 tamponi. Lo si legge sull’ultimo bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta all’1,3%. I decessi sono 62 nelle ultime 24 ore mentre continuano a svuotarsi gli ospedali. Le terapie intensive sono in totale 933, 56 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoveri ordinari sono scesi a quota 5.858 facendo segnare un calo di 334 unità.

I dati delle regioni

La regione con il maggior incremento di contagi resta la Lombardia, +519, davanti alla Campania, +388, e al Lazio, +211.

I dati di martedì 1 giugno

