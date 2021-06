Sarà gestito da Regione Lazio, all'inaugurazione anche Speranza e Figliuolo

Inaugura l’hub vaccinale allestito all’Auditorium della Tecnica di Confindustria, che sarà gestito dalla Regione Lazio: al taglio del nastro presenti, oltre al numero uno degli industriali Carlo Bonomi, anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, che ha ricordato che al momento “abbiamo 2.658 punti vaccinali in Italia, se ne potranno aggiungere circa 800. I numeri ci stanno dando ragione. Abbiamo vaccinato il 91% degli over80 e il 71% degli over 60. Dobbiamo ancora combattere, le varianti aggrediscono chi non è vaccinato”.

“A giugno daremo una spallata sui vaccini, oltre 20 milioni di dosi sono in arrivo“, mentre “in queste ore stiamo distribuendo 3 milioni e 400mila dosi di vaccino Pfizer, il carico più grande avuto dall’Italia in un’unica mandata. Dal 3 giugno si aprirà a tutti e sicuramente i siti produttivi ne potranno giovare. Dal 3 giugno vaccineremo in modo massivo chi produce”.

ha spiegato Figliuolo. Secondo il ministro “i numeri ci consentono di programmare i prossimi mesi con maggiore fiducia. C’è un’ atmosfera di voglia di ripartenza dopo mesi drammatici, le misure hanno funzionato. I vaccini funzionano, credo ci possa essere una fase di ripartenza per il Paese“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata