Secondo il bollettino del 1°giugno sono 221.818 i tamponi processati con un tasso di positività dell'1,1%

Sono 2.483 i nuovi casi di covid e 93 i decessi nelle ultime 24 in Italia. A certificarlo il bollettino del ministero della Salute secondo cui sono 221.818 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Un dato in aumento rispetto a ieri quando erano stati 86.977 e che fa scendere di un punto esatto il tasso di positività: siamo passati dal 2,1% di un giorno fa all’1,1% di oggi.

Numeri in diminuzione anche sul fronte ricoveri con le terapie intensive che scendono sotto quota mille dopo oltre 7 mesi: sono attualmente 989 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione del nostro Paese dove il saldo tra ingressi e uscite è negativo di 44 unità. I ricoveri nei reparti ordinari sono invece 290 in meno per un totale di 6.192 persone attualmente ospedalizzate.

Per quanto riguarda la situazione delle singole regioni, la Lombardia continua a registrare il maggior numero di contagi: sono 461. A seguire la Campania, con 375 nuovi positivi e la Sicilia dove sono 326 le persone che hanno contratto il virus nell’ultimo giorno. Molise e Valle d’Aosta sono invece le due regioni che hanno registrato il minor numero di nuovi casi: rispettivamente 4 e 8 nuovi positivi.

