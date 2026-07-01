Civitanova Marche, 62enne ucciso a coltellate in casa

Un uomo di 62 anni è stato ucciso a coltellate a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. L’omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 19 all’interno della sua abitazione. È qui che le forze dell’ordine, allertate da un cugino della vittima, hanno trovato il corpo del 62enne, che presentava evidenti ferite causate da un’arma da punta e taglio. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo quanto riferisce la stampa locale, gli investigatori seguono la pista della lite domestica. Alcuni vicini avrebbero infatti sentito urla e forti rumori provenire dall’abitazione, nella quale non è escluso che fosse presente anche la compagna dell’uomo. Indagini in corso.