Jacobs vola sui 100 metri: 9″67 ‘ventoso’ in Austria, è il terzo risultato di sempre

Gran tempo sui 100 metri per Marcell Jacobs a Eisenstadt, in Austria: 9”67 il tempo in finale, falsato però dal vento oltre il limite (+4.1), un’ora e mezza dopo il già formidabile 9.84 (+2.3) della batteria nella tappa Silver del Continental Tour. Mai un europeo aveva corso più veloce del record continentale di 9.80 stabilito dal campione olimpico nel 2021 a Tokyo, neanche con vento sopra la norma di +2.0. È il terzo crono al mondo in ogni condizione dopo il 9.58 e il 9.63 regolari di Usain Bolt e la migliore prestazione ventosa di sempre, un centesimo in meno del 9.68 di Tyson Gay con l’anemometro a +4.1 anche in quel caso.

Lo sprinter delle Fiamme Oro ha preceduto nettamente il britannico Romell Glave, secondo in 9.76, mentre con 9.83 è terzo il sudafricano Wayde van Niekerk, primatista mondiale dei 400 metri. “Molto felice perché sto crescendo a ogni gara”, ha detto Jacobs. “Certo, qui c’era tanto vento, ma solo Bolt nella storia è andato sotto questo crono e sono proprio contento di aver ottenuto un tempo del genere”.