Ohio, 16 minori sequestrati in casa da nonni e genitori: “Sembravano quasi animali selvatici”

Sedici minori, appartenenti alla stessa famiglia, sono stati salvati martedì da un’abitazione fatiscente nelle zone rurali dell’Ohio, dove vivevano in condizioni miserevoli, circondati da escrementi umani e confinati in una sola stanza per gran parte degli ultimi quattro anni. Lo hanno reso noto oggi le autorità. Alcuni dei bambini trovati non erano in grado di parlare e una ragazza di 18 anni, affetta da disabilità dello sviluppo, non sapeva nemmeno scrivere il proprio nome, hanno riferito gli inquirenti. “La maggior parte del nostro bestiame vive in condizioni migliori rispetto a questi bambini”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Vinton, Ryan Cain. “Una scena davvero disgustosa”.

I genitori e due nonni dei bambini sono stati incriminati per messa in pericolo dell’incolumità dei minori. Le autorità hanno precisato che il caso ha coinvolto un’unica famiglia. Le autorità hanno trovato i bambini mentre eseguivano un mandato di perquisizione nell’ambito di un’indagine non correlata, ha dichiarato il procuratore generale dell’Ohio, Andy Wilson, durante una conferenza stampa. “Non sapevamo che ci fossero 16 bambini lì”, ha detto Wilson, quasi senza parole nel descrivere ciò che le autorità hanno trovato nel piccolo villaggio di Hamden, situato in una delle contee più povere dell’Ohio. “È il genere di cose che non siamo abituati a vedere qui in America”, ha affermato.

Lo sceriffo ha riferito che i bambini trascorrevano la maggior parte del tempo in una stanza di circa 3,5 metri per 3,5 metri. Non ha rivelato in che modo i minori fossero trattenuti all’interno dell’abitazione, ma ha precisato che le autorità non hanno trovato gabbie in casa. I minori hanno un’età compresa tra un anno e mezzo e i 18 anni e il gruppo comprendeva sia maschi che femmine. Sette di loro sono stati trasportati in ospedali di Columbus, due dei quali in elicottero. Martedì uno versava in condizioni critiche, mentre alcuni degli altri sono stati ricoverati per ricevere cure, ha detto il procuratore Wilson. “Sembravano quasi animali selvatici”, ha aggiunto Wilson. “È stato terribile”. I bambini sono stati presi in custodia temporanea dal dipartimento per il Lavoro e i Servizi alle Famiglie dell’Ohio.