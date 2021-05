La proposta del commissario Reynders nell'aggiornamento delle raccomandazioni per la libera circolazione nell'Unione

Niente più quarantena o test di viaggio per chi è vaccinato, ha ricevuto la seconda dose da almeno 14 giorni ed è in possesso dei documenti in linea col certificato digitale Covid dell’Ue. E’ quanto propone la Commissione europea nell’aggiornamento delle raccomandazioni per la libera circolazione nell’Unione, presentato dal commissario alla giustizia Reynders.

Niente quarantena

“A chi ha il Certificato digitale Covid Ue non devono essere richieste misure aggiuntive, specialmente a chi è completamente vaccinato, indipendentemente da dove proviene e dove va. La quarantena, inoltre, non può essere applicata dopo 14 giorni dall’aver ricevuto l’ultima dose di vaccino” ha detto Reynders.

Certificato valido anche per viaggiatori vaccinati da fuori Unione

“Se si viene in Europa con la prova della vaccinazione, dovrebbero poter avere il certificato europeo per viaggiare nell’Unione. E’ quello che stiamo chiedendo agli Stati membri di fare: usare lo stesso certificato. Se qualcuno viene da fuori Ue e ha una prova di vaccinazione sarebbe un peccato chiedergli un altro documento, per esempio per andare a un concerto. Libero movimento nell’Unione europea, questo è ciò che chiediamo” ha aggiunto Reynders.

Test molecolari per pass validi 72 ore, rapidi 48 ore

Il commissario ha annunciato che i test anti Covid molecolari validi 72 ore per il certificato digitale Covid Ue, mentre gli antigenici, cioè i test rapidi, validi 48 ore.

