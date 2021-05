Nuovo monitoraggio della cabina di regia. Il ministro per la Salute: "Continuiamo con prudenza e gradualità"

Nuovo monitoraggio della cabina di regia: secondo le prime bozze del report dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute infatti scende per la seconda settimana consecutiva l’indice Rt: nell’ultima settimana si attesta a 0,78. La scorsa settimana era di 0,86. Nel periodo 28 aprile – 11 maggio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,78 (range 0,71- 0,90) e sotto l’uno anche nel limite superiore. Tutte le regioni sono classificate a rischio basso con un Rt medio inferiore a 1, e quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.

I numeri nel monitoraggio Iss: oltre all’indice, si abbassano i ricoveri

Questa settimana, nessuna Regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è sotto la soglia critica con il 19%, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.056 (11/05/2021) a 1.689 (18/05/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (19%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 14.937 (11/05/2021) a 11.539 (18/05/2021).

“Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l’Italia sarà tutta in area gialla. È il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità”, ha scritto il ministro Speranza in un post su Facebook.

