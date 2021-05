Intanto oltre 4 mila i contagi in Italia, con 201 vittime in 24 ore: crolla all'1,69% il tasso di positività

Il monito del commissario Figliuolo alle regioni: andare avanti con le vaccinazioni di over 60 e fragili ‘se no non ne usciamo più’. “Basta polemiche” ha aggiunto il generale, chiedendo alle Regioni di “rispettare il piano vaccinale”. Figliuolo ha poi aggiunto che a giugno potrebbe iniziare l’inoculazione massiva a tutte le categorie. “Penso alle categorie produttive, gli alberghieri, al settore della grande distribuzione che ne hanno bisogno” ha detto ancora Figliuolo. Intanto oltre 4 mila i contagi in Italia, con 201 vittime in 24 ore: crolla all’1,69% il tasso di positività.

