Il ministro dello Sviluppo economico: "Continueremo a promuovere la farmaceutica italiana contro il virus"

(LaPresse) “Il governo italiano continuerà ad andare avanti a sostenere e promuovere la ricerca e la produzione di vaccini contro il coronavirus. Lo farà in modi e tempi diversi da quelli sanzionati dalla Corte dei Conti”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a margine del convegno promosso da Confcommercio per la presentazione del rapporto sulle attività dopo un anno di pandemia, a proposito del mancato finanziamento da parte della Corte dei Conti al vaccino Reithera. “Se questo modo non andrà bene, presto ne scoprirete altri, ma noi continueremo a promuovere la farmaceutica italiana contro il virus”, ha aggiunto Giorgetti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata