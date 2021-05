Così il governatore Nicola Zingaretti sullo stop al vaccino Reithera alla cui produzione ha partecipato anche la Regione Lazio

(LaPresse) ” Noi, come Regione Lazio, abbiamo finanziato la ricerca italiana e dobbiamo stare a livello mondiale in questa capacità della ricerca di partecipare alla lotta al Covid. Sostenere la ricerca è stata una scelta che rivendico e mi auguro che quel progetto continui ad andare avanti perché altrimenti non dobbiamo lamentarci che i nostri ricercatori fuggono in altri paesi”. Così il governatore Nicola Zingaretti sullo stop al vaccino Reithera alla cui produzione ha partecipato anche la Regione Lazio.

