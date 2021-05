Il sottosegretario alla Salute: "Possibile apertura ristoranti al chiuso dall prossima settimana"

Attesa per le decisioni della cabina di regia, che si riunirà in giornata, per discutere le prossime misure anti-Covid e decidere su un possibile allentamento.

Sull’allentamento delle misure, come lo spostamento del coprifuoco, “la discussione si farà in cabina di regia. Valuteremo sulla base dei dati, non c’è mai stata una pregiudiziale contrarietà né un gusto particolare a mantenere le restrizioni. Abbiamo sempre detto che si può allentare via via che i numeri vanno nella direzione giusta e ora i numeri stanno andando nella direzione giusta anche perché nelle settimane scorse non si è abbassata la guardia”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine dell’inaugurazione delle nuove cucine del Centro di formazione e inserimento lavorativo del Comune di Milano, in via Ferreri. A chi gli chiedeva se si potrà arrivare a una decisione oggi, Orlando ha risposto: “Io penso che si andrà in una direzione che terrà conto del miglioramento. Quindi, penso di sì. Non so quale sarà esattamente il punto di equilibrio, ma sicuramente sarà nella direzione di un allentamento delle misure”.

Sul coprifuoco “credo si debba andare per gradi, oggi con la cabina di regia capiremo se prolungarlo di un’ora o due“, ha detto, invece, Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ai microfoni di Radio 24. “A giugno verrà abolito il coprifuoco – ha aggiunto -. I dati ci dicono che c’è un miglioramento e ogni giorno somministriamo oltre 500 mila vaccini. Il 26 aprile abbiamo inizia il percorso delle riaperture, siamo convinti che continuando così non torneremo a chiudere”, ha sottolineato Costa. Sull’apertura dei ristoranti al chiuso anche la sera e la possibilità di consumare il caffè al bancone, ha poi aggiunto, “la cabina di regina di oggi si potrà esprimere, io credo che già dalla prossima settimana possa essere compresa questa possibilità”.

