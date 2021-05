Il ministro Speranza: "Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco"

A giugno la spallata alla pandemia con l’arrivo di 20 milioni di dosi di vaccino. “Si potrà dare ancora più velocità ad una campagna che ha già superato i 26 milioni di somministrazioni”, assicura il commissario Figliuolo che sottolinea: “La questione degli approvvigionamenti è cruciale, ma abbiamo lavorato molto anche per aumentare la potenzialità della macchina”. E il ministro della Salute Speranza spiega: “Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco”. Domani la cabina di regia con il governo che potrebbe posticiparlo alla mezzanotte e anche la riunione dei tecnici sui nuovi parametri per definire le fasce di colore delle regioni. Da lunedì tutta l’Italia in giallo, solo la Val d’Aosta resterà arancione.

