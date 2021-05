93 i decessi nelle ultime 24 ore. 5.753 i nuovi contagi, il tasso di positività al 2,8%

5.753 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, con 22.573 tamponi processati. Il tasso di positività in rialzo al 2,8% rispetto al 2,2% di ieri. 93 le vittime per Covid, il dato più basso da sette mesi. Lo scorso 20 ottobre furono infatti 89 i dcessi mentre il giorno dopo se ne registrarono 127. Calano i ricoveri: 26 pazienti in meno nelle terapie intensive, 359 in meno nei reparti ordinari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata