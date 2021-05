Il segretario alla Salute britannico, Matt Hancock: "Fiduciosi nel funzionamento dei vaccini"

Il ministro della Salute britannico ha affermato che la variante del coronavirus a rapida diffusione identificata per la prima volta in India potrebbe diventare il ceppo dominante nel Regno Unito. I funzionari sanitari stanno conducendo test porta a porta in diverse aree del Paese nel tentativo di frenare la diffusione della variante, che secondo il governo potrebbe interrompere i piani di riapertura del Regno Unito. L’aumento delle vaccinazioni nelle regioni chiave inizierà a breve. Il segretario alla salute Matt Hancock ha affermato che il nuovo ceppo, noto come B.1.617.2, è più trasmissibile del ceppo dominante del Regno Unito. “E’ probabile che diventerà la variante dominante”, ha detto alla Bbc. Hancock ha poi sottolineato che gli scienziati hanno un “alto grado di fiducia” sul fatto che i vaccini attuali funzionino contro la nuova variante e che non ci sono prove che causi una malattia più grave.

Il governo britannico ha affermato che lunedì andrà avanti con i piani per allentare le restrizioni di blocco. Le persone in Inghilterra potranno mangiare un pasto al ristorante o bere una birra al chiuso, andare al cinema e far visita ad amici e parenti a casa per la prima volta da mesi. Il primo ministro Boris Johnson ha però avvertito che se la variante dovesse provocare un forte aumento dei casi, i piani di revoca di tutte le restanti restrizioni entro il 21 giugno potrebbero naufragare.

