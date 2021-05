L'assessore alla Sanità della Regione Lombardia

(LaPresse) Per l’assessore al Welfare lombardo, Letizia Moratti, il Green pass è “sicuramente uno strumento positivo per viaggiare in Europa”, ma “ci preoccupa – o lo abbiamo segnalato al governo – la validità di sei mesi, perché per quanto riguarda la vaccinazione, al momento è prevista una durata di sei mesi” significa che “i medici e per chi si è vaccinato a gennaio dovrebbe vaccinarsi di nuovo adesso”. Sul coprifuoco Moratti ha spiegato che “tutti vogliamo tornare alla normalità e ci sono categorie che, rispetto al coprifuoco, come i ristoratori che stanno pagando un prezzo elevato. Ci auguriamo che con i dati che stanno migliorando e con l’aumento dei vaccinati si possa arrivare ad avere un prolungamento dell’orario”, ha concluso.

