La ministra: "Presto arriverà anche il Sostegno 2, un nuovo provvedimento da 40 miliardi per sostenere tante attività e settori"

La ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, ha annunciato la possibil riapertura anche del settore wedding: “Il problema dei matrimoni è un tema che mi sta molto a cuore, moltissimi sposi e operatori mi hanno scritto chiedendo una data. Voglio rassicurare, il governo ci sta lavorando e daremo presto una data perché sappiamo che i matrimoni vanno programmati”, ha detto la ministra a Domenica In su Rai 1. “In settimana si terranno cabine di regia anche insieme al Cts, l’emergenza è anche economica. Presto arriverà il Sostegno 2, un nuovo provvedimento da 40 miliardi per sostenere tante attività e settori”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata