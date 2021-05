Oltre 10 mila i contagi, 207 le vittime

L’Italia si tinge di giallo e scompare il rosso. Da lunedì non ci saranno più regioni rosse per l’emergenza Covid in Italia: Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta sono in zona arancione, le altre regioni sono in zona gialla. L’indice Rt è in leggera risalita, ha spiegato l’Istituto superiore di sanità, ma la curva decresce in tutto il Paese. “A metà maggio potrebbe saltare il coprifuoco” spiega il ministro Di Maio che però chiarisce: “Non sarà un liberi tutti”. La data fatidica è quella del 16 maggio. Ieri intanto 207 le vittime di Covid in Italia, oltre 10 mila i contagi.

