“Se si decide di vaccinare gli abitanti delle isole minori, in difficoltà per la situazione ospedaliera, “allora lo stesso dovrebbe valere per le aree montane che versano nella stessa situazione”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, incontrando una delegazione di lavoratori valsusini, spiegando che è necessario “vaccinare abitanti e operatori delle montagne del Piemonte per fare ripartire il turismo”. Secondo Cirio è giusto tutelare le isole in quanto comunità fragili, ma lo stesso deve valere anche per le montagne ed è quello che ha chiesto in Conferenza Stato-Regioni.

