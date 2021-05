Il leader del Carroccio: "I dati sono in costante miglioramento"

(LaPresse) “I dati ormai da un mese sono in costante e continuo miglioramento. Solo il pregiudizio ideologico può tenere ancora chiusi gli italiani”. Questo il pensiero di Matteo Salvini espresso durante un’iniziativa della Lega Terni. “Da oltre un mese aumentano i guariti, i vaccinati, diminuiscono morti e ricoverati, basta continuare a dire ‘tu ristoratore ternano se non hai i tavolini fuori non lavori, tu gestore di palestra, piscina o dello spettacolo viaggiante no’. E poi alle 10.01 tutti chiusi in casa perché alle 10.02 il virus torna a colpire. Quindi salute, lavoro e libertà”, ha concluso l’ex ministro dell’Interno. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

