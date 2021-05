Decine i morti ammucchiati nei forni crematori

(LaPresse) Continua l’emergenza coronavirus in India. Decine di morti ammucchiati nei forni crematori a New Delhi mentre i parenti dei malati sono in coda per riempire le bombole d’ossigeno. La carenza d’ossigeno è uno dei problemi principali nel Paese alle prese con una spaventosa ondata di contagi, quasi 400 mila al giorno, con oltre 3.500 decessi in 24 ore. Intanto continua lentamente la campagna vaccinale: finora somministrate 160 milioni di dosi su una popolazione di 1,4 miliardi di persone.

